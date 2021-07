Tragico incidente mortale, 2 ventenni morti e tre giovani feriti

Gianmarco Traina e Matteo Maugeri sono le giovani vittime di un terribile incidente mortale avvenuto lungo le strade della Sicilia. I due giovani avevano solo 20 anni ed erano di Mirabella Imbaccari, nel Catanese. L’incidente vede anche tre feriti, anche loro giovanissimi.

L’incidente è avvenuto nella notte lungo la SP37 nei pressi di Piazza Armerina.

I tre occupanti dell’auto feriti sono ricoverati all’ospedale di Enna.

L’incidente vede una vettura finita in un burrone. Un bilancio pesantissimo che riferisce di due morti e tre feriti.

I feriti sono Arianna Orofino, Alessia Venezia, Gino Rondon di origini venezuelane.

Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano tutti e cinque i giovani, una Bmw, sarebbe uscita fuori strada e finita in un burrone. Tra le cause del drammatico incidente potrebbe rientrare l’alta velocità.

Per due degli occupanti non c’è stato nulla da fare, mentre altri tre giovani sono stati ricoverati nell’ospedale di Enna. Uno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco avrebbero estratto i feriti dalle lamiere aggrovigliate dell’auto.

La polizia di Piazza Armerina è intervenuta sul posto e sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha gettato nello sconforto due famiglie di Mirabella Imbaccari, ma anche tutto il paese colpito da questo lutto improvviso che ha portato via due giovani abitanti del centro del Calatino.