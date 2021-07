La Sicilia in un podcast

La Sicilia è una terra che da sempre racchiude in sé grandi e piccole storie e che, per la sua bellezza e complessità, merita di essere raccontata in maniera approfondita. Proprio per questa ragione è nata due mesi fa una piattaforma ed un progetto ad essa dedicati, dal titolo “La Sicilia si sente”.

Il mosaico di questo progetto ora si arricchisce di una nuova tessera: un podcast di nove episodi prodotto da Birra Messina.

Il numero di episodi della serie, nove, non è casuale ma corrisponde al numero delle province che compongono la Sicilia e che vengono raccontate nella serie audio. Ad ogni provincia corrisponde un personaggio iconico originario del posto che, grazie anche alla forza delle proprie radici e della propria storia, si contraddistingue per il suo lavoro e per la sua attività.

Una terra e delle storie così non potevano essere raccontate da una voce o da una persona qualunque e, per questo, Birra Messina ha scelto come voce del podcast Levante. La motivazione di questa scelta è duplice: oltre alla bellezza indiscussa della sua voce, la cantante e scrittrice è stata selezionata per le sue origini siciliane.

La serie podcast è disponibile sulle principali piattaforme di distribuzione a partire dal 30 giugno ed è stata ripresa e pubblicizzata a più riprese su Instagram da Levante e da Birra Messina.

La piattaforma La Sicilia si sente è invece presente sui canali Instagram e Facebook di Birra Messina, mentre alla narrazione completa del progetto si può accedere dal canale ufficiale e Youtube della stessa Birra Messina.

Birra Messina è una realtà molto legata al territorio nel quale opera e, con la produzione di questo podcast, dimostra di credere fermamente nella forza del racconto e nella bellezza della Sicilia e dei suoi abitanti.

Ascolta “Le meraviglie inaspettate della Sicilia” su Spreaker.