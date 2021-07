Impennata di casi Delta a Palermo e provincia, in 38 in quarantena

È allarme variante Delta a Palermo e provincia. Sono 10 i giovani positivi a Palermo e sono 28 in quarantena le persone a Cefalù. I positivi sono in isolamento e con i contatti rintracciati nelle ultime ore.

Sale a 60 quindi il bilancio dei contagi da variante Delta nell’Isola. Ma il numero pare essere destinato a salire

I casi di variante Delta in Sicilia più numerosi arrivano per la maggior part dalla Spagna, sempre da località turistiche. Altri dieci giovani sono risultati positivi all’aeroporto Punta Raisi di Palermo, proveniente da Palermo. Sono in isolamento e con i contatti rintracciati nelle ultime ore.

Due ragazzi di Cefalù tornati da una gita organizzata dal Liceo Classico Mandralisca sono attualmente in quarantena domiciliare come le altre 26 persone che hanno partecipato al tour, tra i quali il preside dell’istituto, e che attendono ora il tampone.

Una ordinanza del presidente Nello Musumeci ha imposto i tamponi a chi arriva dalla Spagna e dal Portogallo. Il virus infatti è stato individuato al “Falcone e Borsellino” nei giovani (eta compresa tra 17 e 22 anni), di ritorno da Spagna e Portogallo, soprattutto da Formentera e da altre località a fortissima trazione turistica.

Fu lì che nel 2020 i contagi ripreso quota e da lì in tutta Europa, e soprattutto perchè a differenza di 12 mesi ora c’è un nuovo nemico, la Variante Delta, che è più contagiosa e pericolosa.

Intanto sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.201 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende di poco 1,9% ieri era al 2,1%. L’isola resta anche oggi al terzo posto per nuovo contagio giornaliero in Italia, dietro Campania e Lombardia. Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto a ieri. I guariti sono 152. Si registrano due nuove vittime che portano il totale resta di 5990.

Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c’è Caltanissetta con 55 casi, Messina 33, Agrigento ed Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.