Torna Angela Chianello e lancia la sua hit estiva “Buongiorno da Mondello” (VIDEO)

“Buongiorno da Mondello” è la nuova hit estiva di Angela Chianello, la casalinga palermitana che ha fatto il botto di followers su Instagram dopo la ormai famosa frase pronunciata a Mondello, Non ce n’è Coviddi.

Il disco estivo di Angela Chianello

Angela Chianello ora ci riprova e tenta di scalare la classifica della musica estiva con il suo nuovo tormentone. Una canzone ispirata alla libertà ritrovata dopo l’emergenza di quest’anno. Il nuovo videoclip, che accompagna “Buongiorno da Mondello”, vede la partecipazione anche della figlia e di un gruppetto di giovani. Angela intanto mantiene i suoi

130 follower su Instagram ed è già diventata una networker che vende prodotti dimagranti.

Il videoclip girato sulla spiaggia di Mondello

Angela da Mondello non smette quindi di stupire. Il videoclip è stato registrato proprio dalla spiaggia di Mondello, in cui è stata ripresa su una barca assieme ad altre ballerine. Un inno alla libertà dice.

Il ritorno su Instagram dopo il silenzio

“Buon giorno eccomi qui, ho aspettato tanto e ne valsa la pena. Ho lottato tanto, ho pianto tanto, ho sofferto tanto ma adesso devo cominciare da zero. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto in questi mesi e sopratutto a voi che mi avete voluto bene. Comunque eccomi qui, buon giorno da Mondello”.

La seconda canzone di Angela da Mondello

È già la seconda impresa musicale di Angela famosa per il suo “Non ce n’è coviddì”. La palermitana aveva già ampliato la sua popolarità con il brano “Non ce n’è”, ora, a quasi un anno di distanza, il suo ritorno con “Buongiorno da Mondello”.

Tante critiche ma anche tanti apprezzamenti

Come immaginabile, il backstage del video, pubblicato negli scorsi giorni, in anteprima sui social, ha suscitato parecchie reazioni. “Ma che è sta cafonata?”. Ed ancora: “Non hai doti, non hai presenza, sei inascoltabile. Trovati un lavoro”. Ma la palermitana va avanti per la sua strada e continua a macinare followers sui social. Il video su YouTube ha totalizzato 80 mila visualizzazioni.