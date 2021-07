Dramma sulla A29 Palermo-Mazara, uomo a piedi travolto da auto in corsa

Grave incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Capaci. Un uomo è stato investita da un’auto in corsa mentre stava attraversando la carreggiata. Ora si trova in condizioni gravissime a Villa Sofia.

Una vicenda dai contorni pochi chiari è quella che si è consumata sulla A29, a Capaci. Questa notte un palermitano di 48 anni è stato investito mentre si trovava con la famiglia. La tragedia attorno alle 2 di questa notte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe parcheggiato l’auto e per cause in corso di accertamento avrebbe attraversato la carreggiata autostradale. Intanto però sopraggiungeva un’auto che lo ha travolto. L’uomo alla guida dell’auto ha tentato di evitare l’impatto ed è finito contro la barriera laterale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi. I poliziotti hanno ascoltato i familiari della vittima per cercare di capire cosa sia successo stanotte e i motivi che hanno spinto l’uomo ad attraversare la carreggiata.