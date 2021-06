La zona bianca parte bene in Sicilia, crollano i positivi

Buone notizie dopo la prima settimana di zona bianca in Sicilia. “Risultati molto favorevoli”. Così scrive l’ufficio Statistica del Comune rendendo noti i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e diffusi ieri, domenica 27 giugno, dal Dipartimento della Protezione Civile.

Calano ancora i positivi in Sicilia

“La settimana appena conclusa, prima settimana in zona bianca – scrivono nella nota – ha fatto registrare risultati molto favorevoli, come già la settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi e i ricoverati. Sono diminuiti anche i ricoverati in terapia intensiva, i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute.

Numeri mai così bassi da settembre scorso

In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 784, il 37,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 31,3%. È l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di settembre. Il numero degli attuali positivi è pari a 4368, 1192 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 4183, 1112 in meno rispetto alla settimana precedente.

Solo 23 persone in terapia intensiva

I ricoverati sono 185, di cui 23 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 80 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (-18,2% rispetto agli 11 della settimana precedente). Il numero dei guariti (221038) è cresciuto di 1947 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,5% (era il 95,0% domenica scorsa).

Tasso di letalità al 2,6%

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 29 (la settimana scorsa 31). Complessivamente le persone decedute sono 5965 e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile). I ricoverati complessivamente rappresentano il 4,2% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)”.

Intanto è boom di Green Pass

“A questa mattina 13 milioni e settecentomila persone hanno già scaricato il ‘green pass’ ed io penso che questo sia già un fatto molto positivo, segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di una iniziativa in corso a Prato. “E’ chiaro che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo”, ha aggiunto il ministro Speranza a chi gli ha chiesto se con gli effetti della variante Delta cambieranno le modalità per accedere al ‘green pass’.