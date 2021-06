Musumeci lancia l’allarme varianti in Sicilia, “Serve prudenza”

“Nessuna illusione, è soltanto un segnale. Lo stop alla mascherina all’aperto è una tappa, ma non un traguardo. Il mondo scientifico è in allarme: abbiamo quattro varianti in giro, quella Delta è particolarmente pericolosa. Dire che siamo assolutamente liberi non mi sembra prudente e lo dico non solo da presidente della Regione, ma anche da padre di famiglia”. Lo ha affermato il governatore Nello Musumeci a Catania margine della presentazione del museo dell’Etna.

“Dobbiamo riassaporare il piacere della ritrovata libertà – ha aggiunto Musumeci – ma dobbiamo anche essere molto prudenti sperando che si concluda presto la campagna di vaccinazione che chi non lo è ancora lo faccia e sperare che si possa trovare il siero adatto per neutralizzare le insidie della variante. Dobbiamo non vanificare lo sforzo di migliaia di uomini e donne a qualsiasi livello hanno fatto per consentire ai siciliani di potere tornare alla normalità”.