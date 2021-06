Tragico incidente mortale sulla Palermo-Mazara, muoiono un uomo e una donna

Due persone sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo, nei pressi di Castellamare del Golfo. Lo schianto dopo le 13.40 in direzione Trapani.

Le vittime sono un uomo e una donna che viaggiavano in sella a una moto. Non sono state ancora rese note le generalità delle due vittime. Secondo le prime informazioni, l’uomo è finito sotto un viadotto, la donna è finita contro un guard-rail. Uno schianto violentissimo che non ha dato scampo ai due.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno inviato anche l’elicottero e gli agenti della polizia stradale. Da ricostruire la dinamica del grave incidente. Secondo le prime ipotesi, l’uomo alla guida del mezzo ha perso il controllo.

Sulla A29 Palermo-Mazara Del Vallo traffico rallentato causa dell’incidente tra gli svincoli di Alcamo Ovest e di Castellammare del Golfo.