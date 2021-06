Lacrime a Palermo al funerale del 32enne Gaetano Lo Verso

La Guadagna, quartiere di Palermo, piange Gaetano Lo Verso. Oggi il funerale del giovane morto a 32 anni in un grave incidente mortale in via Oreto. Questa mattina palloncini, fuochi d’artificio, applausi, musica e lacrime in occasione del funerale.

Gaetano Lo Verso è morto lo scorso sabato, i funerali si sono svolti questa mattina presso la chiesa San Pio X alla Guadagna. Nonostante il forte caldo e le prescrizioni legate all’emergenza sanitaria, tante persone sono accorse per dare l’ultimo saluto a Gaetano Lo Verso che lascia moglie e tre figli piccoli.

Folla davanti la chiesa tra palloncini e applausi che hanno dato l’ultimo saluto al palermitano vittima dell’incidente di via Oreto.

“Gaga ci mancherai, ti vogliamo bene” recita così uno striscione appeso in un balcone che si affaccia su piazza Guadagna. Alcuni amici raccontano: “Ero lì quando c’è stato l’incidente e ho visto subito che era molto grave, siamo sconvolti. Gaetano era un grande uomo. Un grande lavoratore, una persona che amava tantissimo la sua famiglia”. Lacrime e palloncini, la Guadagna piange uno dei suoi figli.

“Non ci sono parole per la famiglia Lo Verso – si legge sui social – per la perdita di Gaetano, un ragazzo di 31 anni , zona Guadagna, ha perso la vita con un incidente con il motore. Vi facciamo le nostre condoglianze. , Gaetano era un padre di 3 figli, ha lasciato la moglie, i genitori e tutti i suoi amici che lo volevano bene. Ha lasciato un vuoto nel suo cuore indelebilw…ma tu Gaetano ritornerai di nuovo qui sulla terra lo a detto Gesù”.