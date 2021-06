Zero positivi su 600 tamponi alla Fiera del Mediterraneo, prima volta in 8 mesi

Il report segna uno zero. È il numero di persone risultate positive alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Non succedeva da oltre 8 mesi.

È la prima volta che succede in otto mesi, infatti, che al polo palermitano non si registravano zero persone positive. La scorsa volta risale al 22 ottobre 2020, cioè da quando ha aperto la postazione per tamponi rapidi all’hub provinciale di Palermo.

I 600 tamponi eseguiti oggi alla Fiera del Mediterraneo sono stati tutti negativi. “Una notizia emozionante che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici – dice il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa -. Continuiamo con vaccini, mascherine e distanziamento e potremo tornare presto alle nostre vite”.

Gli orari dei tamponi alla Fiera del mediterraneo sono stati modificati di recente. La postazione apre alle 9 e chiude alle ore 15 di ogni giorno.