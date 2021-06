La Sicilia Occidentale regina del turismo e ora ha un brand unico

Turismo, presentato nel Trapanese il progetto “West of Sicily”. Sicilia occidentale snodo fondamentale per il turismo in Sicilia. Un luogo famoso per le sue bellezze, per le sue attività, per le bontà enogastronomiche. La Regione lo vuole valorizzare ancora di più.

Il governo Musumeci sta puntando sul Distretto turistico “Sicilia occidentale”. Oggi il Distretto turistico “Sicilia occidentale” ha presentato il progetto di destinazione turistica “West of Sicily”.

L’obiettivo è raccontare le emozioni dei turisti che scoprono questo territorio attraverso i colori, i sapori, i profumi che questa terra regala. Creare una esperienza nuova per i turisti che arrivano e arriveranno, guidarli alla scoperta di un territorio, eliminare la noia, creare ricordi da conservare per tutta la vita, generare sorpresa.

Il distretto della Sicilia Occidentale avrà anche un brand della destinazione turistica. È stato lanciato anche un nuovo portale web che permette agli utenti di conoscere le varie esperienze del territorio. Verranno utilizzati strumenti social e una comunicazione diretta con email marketing. Viaggi per famiglie, per gruppi di amici, esperienze rilassanti o sport estremi: tutto ha una categoria e tutto è combinabile. L’utente è al centro del progetto e la sua esperienza è prioritaria.

«Quello di oggi – dichiara Rosalia d’Alì, presidente del Distretto turistico “Sicilia occidentale” – è un seme, un nuovo inizio. Siamo felici che la cooperazione tra i Comuni abbia portato alla nascita di questo ambizioso progetto”.

La Sicilia occidentale ha tutto: mare, monti, colline, cultura, arte, storia ed enogastronomia di qualità. Ora si presenta con un’unica meta turistica.

Il progetto di destinazione turistica, infatti, è nato per valorizzare un territorio vasto che può comunicare sotto forma di unicum in modo da avere un’offerta ricca di contenuti.

La destinazione turistica valorizza caratteristiche comuni, si è fatta una analisi dei target ottimali a cui proporre questa offerta per diffondere i contenuti sui canali che si possono presidiare. Nel caso di “West of Sicily” è stato creato un ecosistema digitale per far sì che l’utente intercetti i contenuti della destinazione sui social e sui motori di ricerca. Un’offerta forte ed efficace su tanti target: nella Sicilia occidentale non ci sono generiche località, ma centri, borghi e luoghi il cui rilievo storico-architettonico e naturalistico lascia un’impronta indelebile nella memoria.

Presentato anche il lavoro di branding che prevede l’identità visiva e il logo della destinazione “West of Sicily”: un sole dalle tonalità calde che si tuffa in un mare azzurro. Un simbolo del territorio dove i tramonti sono emblematici: da qualsiasi angolazione lo si osservi nella Sicilia occidentale, il tramonto lascia senza fiato e proprio per questo è stato preso d’ispirazione per il logo. Infine, è stato presentata la nuova campagna pubblicitaria declinata attraverso i mezzi stampa tradizionali e gli spot video con un messaggio che promette emozioni forti per chi viene in Sicilia occidentale.

I Comuni che hanno aderito al progetto di promozione della destinazione turistica portato avanti dal Distretto sono: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice. Tutto è pronto, quindi, per regalare una straordinaria nuova stagione turistica alla Sicilia occidentale. Un territorio che è… “Ogni volta, una scoperta”.