Lo schianto e lo strazio, la Sicilia piange un altro 17enne, è Leonardo Lombardo

Una lunga scia di sangue lungo le strade siciliane. Un’altra tragedia che vede come vittima un giovanissimo. L’ennesimo incidente stradale vede la morte di un 17enne, Leonardo Lombardo.

La tragedia nel Nisseno

L’incidente nella notte a Marianopoli (Caltanissetta), in via Calvario. Il ragazzo è morto nello scontro, avvenuto intorno alle 4.25, tra lo scooter, che guidava, e una moto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’altro conducente è rimasto lievemente ferito. Sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso. Indagano i carabinieri.

Due 17enni morti in 24 ore

Nella giornata di ieri è morto, in seguito ad un incidente stradale, un 17enne di Modica. Thomas Frasca, giovanissimo era di rientro, a bordo del suo scooter 125, da Rosolini dove aveva appena partecipato al funerale di un amico, morto a 18 anni lo scorso 29 maggio, anche lui in un drammatico incidente stradale. Da ricostruire la dinamica del grave incidente avvenuto sulla Modica-Ispica. Secondo le prime ricostruzioni, Thomas è andato a finire contro il parabrezza di una Citroen C3.