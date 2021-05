Tutti pazzi per Pantelleria Covid-free, da giugno il traghetto da Mazara del Vallo

Da giugno sarà attivato il collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria. L’isola siciliana si prepara al pienone in vista della stagione estiva. I telefoni delle strutture turistiche squillano già da settimane e il collegamento da Mazara del vallo non farà altro che imprimere nuova linfa a un’isola che sarà Covid-free grazie alle somministrazioni di massa avviate dalla Regione.

I lavori al porto di Mazara del Vallo

Intanto sono stati avviati i lavori di adeguamento della banchina Mokarta del porto di Mazara del Vallo, nel Trapanese. L’intervento consiste nella posa di un nuovo scivolo e di tutte le attrezzature necessarie all’attracco in sicurezza dei traghetti per Pantelleria.

Presto le partenze per Pantelleria

“Ci avviciniamo sempre più alla riattivazione del collegamento via nave tra Mazara del Vallo e Pantelleria – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – Ieri sono partiti i lavori, come da impegno che il governo Musumeci aveva assunto lo scorso febbraio. Dopo tanti anni di attesa, a giugno la linea per Pantelleria tornerà a essere operativa per i cittadini mazaresi e per l’intera Sicilia occidentale”.

Le prove di ormeggio nelle scorse settimane

I lavori sulla banchina Mokarta del porto di Mazara del Vallo sono stati finanziati dalla Regione con 250 mila euro e dovranno concludersi entro quaranta giorni. “Le prove di ormeggio che avevamo condotto, alla presenza dell’assessore Toni Scilla, nei mesi scorsi – prosegue Falcone – ci avevano confermato che il ripristino della nave per Pantelleria era tecnicamente possibile. Una scelta economicamente e logisticamente vantaggiosa, nonché sostenibile dal punto di vista ambientale per la riduzione di emissioni che tale linea più breve comporta. Nulla cambierà per il collegamento Trapani-Pantelleria che resterà invariato”.

Svolta per commercio e turismo

“L’avvio della tratta non solo rappresenterà una svolta per il commercio e il turismo da e per le isole minori, ma anche un valore aggiunto per la portualità siciliana nel suo complesso, da sempre al centro dell’azione di governo”, conclude l’assessore Falcone