Tragedia a Palermo, auto giù da viadotto di via la Malfa, due giovani coinvolti

In un grave incidente stradale a Palermo un’auto è volata da un cavalcavia. La tragedia in via Ugo La Malfa. Due ragazzi sono in gravi condizioni.

Dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita Gandolfa Ilardi, stanotte un altro grave schianto. Un’automobile ha fatto un volo di qualche metro da un cavalcavia di via Ugo La Malfa mentre dall’autostrada s’immetteva in direzione del centro abitato.

Sul veicolo c’erano due ragazzi che sono stati trasportati dal 118 in ospedale entrambi in codice rosso. Uno dei due è più grave e si trova nel reparto di Rianimazione del vicino ospedale di Villa Sofia.

Il dramma si è consumato dopo le 23. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una Peugeot 206, si sarebbe prima schiantata contro il guard-rail per poi finire contro degli alberi e poi contro la rete di protezione. Più l’auto è caduta giù.

Ora si prega per le sorti dei due giovani. Sul posto, oltre al 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Intanto a Palermo si piange la morte di Galdolfa Ilarda. La donna, 47 anni, è stata travolta e uccisa tra via Libertà e via Duca della Verdura.