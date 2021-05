Pesta a sangue la moglie e la riduce in fin di vita, arrestato a Caccamo

Avrebbe ridotto la compagna in fin di vita pestandola a sangue. I carabinieri hanno arrestato Vincenzo Celano, 45 anni, a Caccamo. L’uomo è ritenuto responsabile delle lesioni provocate alla convivente P.R., ricoverata dallo scorso 3 maggio con prognosi sulla vita. La donna ora lotta tra la vita e la morte ed è in coma in un ospedale di Palermo.

I Carabinieri della Stazione di Caccamo e della Sezione Operativa della Compagnia di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 45enne

Le attività svolte dai Carabinieri di Termini Imerese e coordinate dalla Procura di Termini Imerese sono state da subito finalizzate a comprendere cosa fosse accaduto alla donna, giunta in ospedale alle prime luci del 3 maggio con numerose ferite sul viso e alla quale è stata subito diagnosticata un’ampia emorragia al cranio.

A seguito delle indagini svolte, su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha emesso il provvedimento, ritenendo sussistenti gravi indizi a carico di Caruso.

L’indagato, lo scorso 1 maggio, colpendola più volte, avrebbe provocato alla donna le lesioni, allertando poi i soccorsi solo nella tarda serata del giorno successivo sebbene la stessa, che già presentava evidenti tumefazioni al volto, nel pomeriggio dello stesso giorno mostrasse altri sintomi riconducibili all’aggravarsi del suo stato di salute.