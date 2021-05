Dramma a Palermo, giovane universitario si toglie la vita

Tragedia questa mattina a Palermo dove un giovane universitario si è tolto la vita lanciandosi dal terzo piano. Il ragazzo è morto sul colpo. Il dramma si è consumato in Piazza Virgilio, in pieno centro città, nella zona di via Dante.

Il giovane è morto cadendo dal terzo piano di una palazzina. Presenti sul posto i soccorsi e la polizia per constatarne il decesso. Sono stati i passanti che hanno assistito alla tragedia a chiamare i soccorsi. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indaga la polizia. Piazza Virgilio è una zona molto trafficata della città, a ridosso di via Dante.