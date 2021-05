La Sicilia Zona Gialla dal 17 maggio, dati in netto miglioramento

Ultima settimana di zona arancione in Sicilia. Visto l’andamento della situazione relativa ai contagi, l’isola si avvia verso la zona gialla.

Musumeci ottimista

“Dovremmo essere ormai all’ultimo miglio – ha fatto sapere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – se non ci saranno focolai nel corso della prossima settimana. Sono convinto – ha concluso – che prevarrà il senso di responsabilità da parte di tutti. In ogni caso, lo ricordo, a decidere il colore non è Palermo ma è Roma”.

Dati in miglioramento in Sicilia da tre settimane

I dati della settimana appena conclusa, elaborati dall’Ufficio statistica del Comune, mostrano per la terza settimana consecutiva segnali di miglioramento in Sicilia. Diminuiti nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati, ricoverati in terapia intensiva. È però aumentato il numero dei deceduti.

In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5568, il 16% in meno. Il numero degli attuali positivi è pari a 22145.

Le persone in isolamento domiciliare sono 21035, 2435 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1110, di cui 136 in terapia intensiva. Sono diminuiti di 201 (i ricoverati in TI sono diminuiti di 27). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 29 nuovi ingressi in terapia intensiva (-55% rispetto alla settimana scorsa).

Registrato boom di guariti

In Sicilia il numero dei guariti (188122) è cresciuto di 8067. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87%. Le persone decedute sono state 137. Complessivamente i deceduti in Sicilia sono 5560.

Zona Gialla ma piccole zone rosse

Da oggi quindi zona arancione confermata anche per la Sicilia, che ha però 24 Comuni in zona rossa. Gli ultimi due per cui il presidente della Regione Nello Musumeci ha stabilito le restrizioni sono Maniace, in provincia di Catania, e Riesi, nel Nisseno.

Gli altri Comuni della Sicilia in zona rossa sono: Giardinello, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Marineo, Corleone, Mezzojuso, Bolognetta, Baucina, Termini Imerese, Cefalù (Palermo). In provincia di Messina invece Tusa, Tortorici, Longi, Nizza di Sicilia e Fiumedinisi. Poi Cerami (Enna), Mineo (Catania) e Ravansua, Gela, Serradifalco e Santa Caterina Villermosa (Caltanissetta).