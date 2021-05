Compleanno vietato in zona arancione, 45 multati nel Palermitano

Nel pomeriggio d’ieri, i Carabinieri della Stazione di Santa Flavia, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, finalizzato anche al rispetto della normativa antipandemica, sono intervenuti in un locale in via Mondello. Lo riporta una nota dei Carabinieri.

In barba alle misure vigenti per la “zona Arancione”, 45 persone stavano festeggiando un compleanno.

La riunione è stata immediatamente sospesa e 28 sono state le sanzioni irrogate ai partecipanti maggiorenni.

Per il locale è stata disposta la chiusura temporanea come imposto dalla attuale stringente regolamentazione.

Nei giorni scorsi un matrimonio con 23 invitati è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. È stata la compagnia di Acireale a fermare la festa di nozze, vietata dal decreto della presidenza del consiglio dei Ministri.

Il locale che ospitava il ricevimento nonostante i divieti imposti dalle norme anti Covid è stato chiuso per cinque giorni. Sposi e invitati sono stati tutti sanzionati amministrativamente.