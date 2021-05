Scoppia l’estate all’aeroporto di Palermo, 91 rotte da e per la Sicilia

All’aeroporto di Palermo è già estate con 91 destinazioni (27 nazionali e 64 internazionali) per collegare 21 Paesi; 31 compagnie aeree (4 operano per la prima volta su Palermo: Blue Air, Lot, Lumiwings e Wizz Air); una nuova base aerea Wizz Air, che si aggiunge alle esistenti di Alitalia, Ryanair e Volotea. All’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” è tornata l’estate. E con la bella stagione arrivano anche molte novità, con una programmazione estiva decisamente interessante e intensa, che consentirà di viaggiare in lungo e in largo in Italia, grazie alle 27 rotte domestiche, e di riaffacciarsi in Europa attraverso una fitta rete di collegamenti.

Le rotte da e per Palermo

Si vola. All’esordio ci sono rotte come Forlì (Lumiwings), Perugia, Cuneo, Rimini, Lviv, Alghero, Cagliari (Ryanair); il ritorno di Amsterdam con easyJet, che apre anche il collegamento con Milano Linate, e Siviglia (Ryanair). Per non parlare dei voli per gli hub di Londra, Parigi e Monaco con le ammiraglie British Airways, Air France e Lufthansa.

La Francia è la destinazione più gettonata: dodici collegamenti. Seguono la Germania con undici destinazioni e l’Inghilterra con sei.

Il 2021 sotto i migliori auspici

Archiviato il 2020 come l’annus horribilis del traffico aereo a causa della pandemia, nel 2021 i numeri hanno cominciato a far intravedere una lenta inversione di tendenza verso l’aumento dei voli e dei passeggeri che, si spera, sarà più consistente tra giugno e luglio, anche se non si potrà parlare di completa ripresa rispetto al 2019.

Secondo i dati dell’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, gennaio si è chiuso con 87.606 passeggeri e 1.277 voli, febbraio 72.099 – 728, marzo 91.137 – 951, aprile 130.176 -1.547. Rispetto al 2020, i totali dei primi quattro mesi del 2021 segnano -57,11 per cento sui passeggeri (circa 500mila in meno) e -41,01 per cento sui voli (circa 3.100 voli in meno).

Sicurezza in aeroporto

Tamponi gratuiti per i passeggeri in partenza e in arrivo. Un vantaggio per chi parte e arriva all’aeroporto è rappresentato dalla possibilità di effettuare gratis i tamponi rapidi, fondamentali per viaggiare in piena sicurezza e in ottica green pass. E questo grazie all’intesa tra Gesap, l’Asp di Palermo, l’assessorato regionale alla Sanità e l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Palermo. I tamponi vengono eseguiti nell’area grande mille metri quadrati denominata “Covid test area” che si trova a circa 700 metri dall’aerostazione. Inoltre, l’aeroporto di Palermo – che durante la pandemia non ha mai chiuso – applica tutti i protocolli anticovid stabiliti dal governo, per accogliere in piena sicurezza i passeggeri: obbligo d’indossare la mascherina, costante azione di sanificazione degli ambienti del Terminal, percorsi diversificati tra passeggeri in entrata e in uscita, termoscanner per il controllo della temperatura corporea, erogatori di disinfettanti installati lungo i percorsi, segnaletica per il distanziamento fra passeggeri, annunci sonori sulle regole per evitare i contagi.

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI