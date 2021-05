In Sicilia numeri da giallo ma resta la zona arancione

In Sicilia numeri da zona gialla ma la Regione resta arancione per almeno un’altra settimana. L’isola ha oggi un rischio basso con un indice Rt che arriva a 0,89. Non basta però a passare in zona gialla che arriverà, dati permettendo, il prossimo 16 maggio.

Zona arancione fino al 16 maggio

Il dato è stato appena pubblicato dal Ministero della Salute ed è contenuto nel report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. Dal 26 al 2 maggio l’indice Rt puntuale è pari a 0.89, contro 1.02 del precedente monitoraggio. Si assiste quindi a una riduzione del 17 per cento dei nuovi casi settimanali. La norma però dice che è necessario che il dato sia riconfermato per due settimane.

L’isola dunque resta arancione per un’altra settimana nonostante gli appelli di partiti e imprese. Il Ministro Speranza firmerà l’ordinanza nel pomeriggio. Subito dopo dovrebbe arrivare anche quella del presidente della regione Nello Musumeci che recepisce il provvedimento nazionale.

I numeri del report del monitoraggio

In Sicilia nella settimana considerata sono stati registrati 5.973 casi, il valore Rt arriva a 0,89 (con intervallo inferiore a 0,85 e superiore a 0,92). La Sicilia è una regione a rischio basso ed ha avuto una riduzione dei casi del 17,1 percento in una settimana e del 20,4 in due settimane. L’occupazione dei reparti di terapia intensiva da parte dei malati Covid è al 19 per cento (la soglia critica è del 30 per cento), mentre quella dei reparti ordinari del 30 per cento (la soglia critica è il 40 per cento). Anche il tasso di positività (ovvero il numero di positivi rispetto ai tamponi molecolari eseguiti è sceso dal 13 all’11,3 per cento.

