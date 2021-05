Marito e moglie pusher col reddito di cittadinanza, blitz dei carabinieri a Carini

I Carabinieri nei comuni di Carini e Torretta, hanno arrestato 2 persone, per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” e denunciato altre due in stato di libertà.

D’A. p. 40enne e la moglie B.c. 37enne, entrambi di Carini, sono stati trovati in possesso di 37 dosi di cocaina, 99 di marijuana e 14 di hashish; la perquisizione presso la loro abitazione, con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, ha permesso di recuperare 600 euro, ritenuti provento dell’illecita attività, nonché vario materiale per il confezionamento della droga.

Immediati accertamenti hanno consentito di appurare che entrambi i coniugi fossero percettori del reddito di cittadinanza. Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero competente, sono statiposti ai domiciliari, presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Inoltre, 2 sono stati gli automobilisti penalmente denunciati per guida senza patente; le sanzioni amministrative elevate, in applicazione della normativa anti pandemia, ammontano a più di 2500 euro. Un centinaio le persone controllate e diverse anche le sanzioni elevate ai sensi del codice della strada per un ammontare di quasi 4.000 euro.

