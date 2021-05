Inferno in Viale Regione Siciliana, muore una 21enne e due feriti gravi

Inferno sulla circonvallazione di Palermo a causa di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Una ragazza di 21 anni è morta e altre due persone sono gravi.

Via Regione Siciliana si è trasformata in un teatro di una grave incidente mortale questo pomeriggio. Una ragazza è morta e altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. La ragazza viaggiava all’interno di una panda con un’altra donna che è stata rianimata sul posto ed è in condizioni disperate.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale. A causa dell’incidente e dell’esplosione alla stazione dove ci sono almeno cinque feriti e l’incidente stradale il 118 ha istituito il protocollo maxi emergenza che prevede un coordinamento con tutti gli ospedali cittadini, i pronto soccorso.

Il traffico sull circonvallazione di Palermo è andato in tilt a causa del restringimento di carreggiata al fine di consentire le operazioni di soccorso.

