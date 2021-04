Zona rossa in provincia di Palermo in bilico, rischio proroga

Si abbassa la soglia per la zona rossa in provincia di Palermo. I dati di oggi e domani saranno fondamentali nelle more di una possibile proroga dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. I dati pubblicati oggi dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo intanto dicono che il dato dei positivi è in diminuzione.

Il grafico è quello relativo ai nuovi positivi per 100 mila abitanti nelle province siciliane dal 14 al 20 aprile.

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, nell’intero territorio della provincia di Palermo ieri si sono registrati 431 nuovi positivi.

Nella settimana dal 14 al 20 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 2979, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 245,33. Ieri era pari a 252,16. Le prossime ore saranno decisive per capire se la zona rossa sarà prorogata oppure possa andare verso la sua naturale scadenza fissata per il 22 aprile.