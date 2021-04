Schianto mortale sulla A29 Palermo-Mazara, l’auto si incendia, due morti

Incidente mortale sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo questa mattina. Due persone sono morte carbonizzate all’interno dell’abitacolo di un’auto che si è schiantata all’altezza di una galleria nei pressi dello svincolo di Fulgatore, nel Trapanese. Sono due i morti e non una come precedentemente riportato.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. La Polizia Stradale indaga sul grave incidente mortale e per identificare le vittime. Gli occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo sono morti carbonizzati.

Secondo le primissime ricostruzioni della tragedia, l’automobile, per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco. Scattato l’allarme sono intervenuti i pompieri e gli agenti della polizia stradale chiamati a far luce sulla vicenda. Le vittime procedevano da Palermo verso Trapani.