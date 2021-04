Palermo e provincia verso la proroga della stretta e della zona rossa

La provincia di Palermo rischia la proroga della zona rossa almeno per un’altra settimana. L’ultima decisione arriverà nel corso dei prossimi giorni quando arriverà la naturale scadenza dell’ordinanza di Musumeci. La scadenza è in programma per il 22 aprile e sarà lo stesso Governatore a decidere, in base al numero dei contagi, se prorogare la stretta nel Palermitano o meno. Intanto inizia il conto alla rovescia.

Difficili riaperture dal 26 aprile

Sono giorni decisivi non solo per l’area metropolitana di Palermo, che spinge anche i numeri regionali, ma anche per la Sicilia intera che spera di poter prima possibile entrare in zona gialla. Arrivare preparati al 26 sembra un’impresa difficile, quando nel resto d’Italia Inizieranno ad arrivare le prime riaperture.

82 Comuni in zona rossa

Gli occhi sono puntati su Palermo e su diversi comuni della provincia. Dei 124 comuni siciliani “rossi”, 82 zone blindate si trovano proprio in provincia di Palermo, compreso il capoluogo. Se l’ordinanza su Palermo verrà prorogata, per la Sicilia il giallo resterebbe un miraggio. A Palermo, infatti, il contagio non sembra voler arrestarsi e la zona rossa va verso la proroga, salvo sorprese dell’ultima ora.

25 aprile e 1 maggio in lockdown

Sarà dunque un 25 aprile in zona rossa in base alle ultime previsioni. In rosso anche la festa del primo Maggio. In provincia, secondo gli ultimi dati elaborati dallo staff del commissario all’emergenza a Palermo, Renato

Costa, alcuni paesi continuano ad avere un’incidenza elevatissima. «Se la situazione nel Palermitano dovesse ritrovarsi in almeno due o tre province della Sicilia, saremmo costretti a chiudere», ha detto nei giorni scorsi Musumeci. «Operiamo guardando i dati alla giornata», ha aggiunto ieri.

Numeri ancora da zona rossa

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed elaborati dall’Ufficio statistica del Comune, nell’intero territorio della provincia di Palermo oggi si sono registrati 508 nuovi positivi (ieri 246); in tutta la regione 1123 (ieri 875).

Nella settimana dal 13 al 19 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 3062, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 252,16 (ieri, con riferimento alla settimana dal 12 al 18 aprile, i nuovi positivi erano 3054 e il rapporto era 251,50).