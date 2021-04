Zona gialla lontana in Sicilia, rischio riaperture a maggio

La zona rossa della provincia di Palermo rischia la proroga almeno di un’altra settimana. Visto che il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 251,50 aldilà della soglia critica.

Dati ancora da zona rossa ma in miglioramento

Nonostante qualche segnale di miglioramento, i dati restano ancora alti e la settimana appena iniziata sarà decisiva. Questi 7 giorni saranno decisivi non solo per la provincia di Palermo ma per la Sicilia intera. È il Palermitano, infatti, che spinge i contagi verso valori più alti frenando di fatto la zona gialla sull’isola che consentirebbe nuove aperture dal 26 aprile.

Rischio riaperture a Maggio

Dal 26 aprile le nuove disposizioni del governo Draghi permetteranno un allentamento delle restrizioni e le prime riaperture alle regioni con parametri da zona gialla. La Sicilia potrebbe non beneficiarne subito restando in arancione. Le riaperture potrebbero arrivare solo a maggio.

Verso la proroga delle restrizioni nel Palermitano?

Rispetto ai giorni scorsi però qualche timido segnale di miglioramento c’è il bollettino di ieri parla di un calo dei contagi del 22% rispetto alla domenica precedente. È forse un segno che qualcosa nella curva sta iniziando a cambiare. È la provincia di Palermo osservata speciale. La zona rossa scadrà giovedì 22. I prossimi giorni diranno se si andrà verso una proroga della zona rossa.

I dati dell’ufficio statistica

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile ed elaborati dall’Ufficio statistica del Comune, nell’intera provincia di Palermo oggi si sono registrati 246 nuovi positivi (ieri 458); in tutta la regione 875 (ieri 1301).

Valori oltre la soglia critica

Nella settimana dal 12 al 18 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 3054, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 251,50 (ieri, con riferimento alla settimana dall’11 al 17 aprile, i nuovi positivi erano 3239 e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti 266,74)