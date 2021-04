Sicilia zona rossa fino al 3 maggio, Musumeci preoccupato

Sicilia zona rossa fino al 3 maggio. Il rischio è concreto visto l’andamento dei report. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è preoccupato per i numeri che non vogliono scendere, anzi, aumentano ancora. Così dopo Palermo, la provincia e i numerosi comuni siciliani, tutta l’isola potrebbe colorarsi di rosso.

Atteso il cambio dei colori dal Ministero

Si attende per domani il report nazionale della situazione epidemiologica, che delinea la mappa dei colori delle regioni. L’Italia va verso numerose zone arancioni che potrebbero diventare gialle gia durante la prossima settimana. La Sicilia è una delle regioni in controtendenza e per beneficiare di qualche riapertura dovrà attendere il 3 maggio.

Numeri dei contagi e dei ricoveri in aumento

Sono i numeri che preoccupano, ieri 1.542, e i ricoveri in ospedale che stanno assumendo proporzioni importanti. Gli arrivi in ospedale sono sempre oiu numerosi anche se al momento il sistema regge.

«Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola: abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. Se la situazione nel Palermitano dovesse replicarsi in almeno due o tre province della Sicilia, sarem-

mo costretti a chiudere», dice Musumeci.

Al momento il Comitato tecnico-scientifico regionale resta cauto. «Stando ai nuovi contagi regionali non prevediamo un calo dei ricoveri nei prossimi dieci giorni, di certo non ci sarà un liberi tutti per andare a fare la scampagnata del 25 aprile».

Zona rossa blanda

Intanto c’è chi invoca un lockdown rigoroso. «A Palermo ci vuole un lockdown come quello di marzo», dicono dal Cts regionale. Secondo gli esperti, le misure della zona rossa attuale, non funzionerebbero. La zona rossa, infatti, sarebbe ormai percepita come una zona arancione. Troppi in giro e pochi controlli fanno sì che la zona rossa diventi appannaggio di pochi. Intanto oggi arriverà il dato dell’incidenza settimanale.