Nuova ordinanza di Musumeci e tre nuove zone rosse in Sicilia

Nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il Governatore ha dichiarato tre nuove “zone rosse” nell’Isola.

Zone rosse su richiesta dei sindaci

Si tratta di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, di Ramacca e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. L’ordinanza sarà in vigore a partire da mercoledì 14 aprile e sino a giorno 28 compreso. Il provvedimento è stato adottato su richiesta delle amministrazioni comunali interessate e sulla base delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Catania.

Il bollettino di oggi

Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 tamponi processati, con una incidenza del 3% per effetto dell’elevato numero di tamponi. La Regione adesso è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 20 e portano il totale a 5.058. Il numero degli attuali positivi è di 23.709 con un incremento di 738 rispetto a ieri; i guariti sono 352. Negli ospedali i ricoverati sono 1.365, 46 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, 3 in più rispetto a ieri. La distribuzione tra le province, Palermo registra 500 nuovi positivi, Catania 191, Siracusa 162, Messina 121, Caltanissetta 53, Ragusa 34, Agrigento 19, Trapani 15, Enna 15.

Peggiora l’emergenza in Sicilia

Peggiora l’andamento dell’emergenza in Sicilia. L’Ufficio Statistica del Comune rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia e diffusi domenica 11 aprile 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile. “I dati della settimana appena conclusa – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo – mostrano per la quinta settimana consecutiva un peggioramento dell’emergenza sanitaria in Sicilia”.