Tragedia a Monreale, 21enne si schianta e muore

Tragedia a Monreale dove si è verificato un incidente mortale in viale Regione Siciliana, la strada che xindice a San Martino delle Scale. La vittima è un ragazzo di 21 anni che è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Ingrassia. Purtroppo il giovane è morto in ambulanza. Al momento non sono state fornite le generalità del ragazzo.

Il giovane era in sella a una bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, è finito contro un palo. Uno schianto violentissimo che non gli ha dato scampo.

Il ragazzo é stato soccorso dai sanitari del 118 trasportato in un primo momento all’ospedale Ingrassia in codice rosso. Da subito è sembrato grave. Le sue condizioni si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato alle 12.30 all’altezza del Castellaccio in un tratto in forte pendenza. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale, coordinati dal Comandante Luigi Marulli.