Incidente mortale a Monreale, la vittima è il 19enne Piermario Dominici

Piermario Dominici, 19 anni, è la giovane vittima di un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Monreale, lungo la strada che conduce a San Martino delle Scale.

Una giovane vita spezzata a causa di un incidente che deve essere ricostruito con esattezza. Secondo i primi rilievi della Polizia Municipale di Monreale, il giovane si sarebbe schiantato contro un palo. Uno schianto violento che non ha dato scampo a Piermario Dominici.

Il 19enne è stato subito soccorso dal 118 ma le sue condizioni erano disperate. Il ragazzo non ha fatto in tempo ad essere ricoverato in codice rosso all’ospedale Ingrassia. È morto in pochi istanti a causa delle gravi lesioni riportate nel corso della caduta.

Il ragazzo è di Palermo. Sui social già sono tanti i messaggi di solidarietà alla famiglia, colpita da questa immane tragedia. Piermario amava la bicicletta, si capisce dalle numerose foto postate sul suo profilo social. Su Facebook e su Instagram sono decine le foto che lo ritraggono accanto alla sua bici, la sua passione.

L’incidente si è verificato alle 12.30 all’altezza del Castellaccio, in un tratto in forte pendenza. La ricostruzione del grave incidente è affidata agli uomini del Corpo di Polizia Municipale di Monreale.