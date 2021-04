Weekend di adrenalina per la Armanno Corse “Sicilia” a Caltagirone

Un week end tutto da seguire per i tifosi della A.S.D. Scuderia Automobilistica Armanno Corse “Sicilia” rappresentata nella disciplina Karting ad Ala di Trento da Vincenzo Campo e dal super Trio Gentile, Catanzaro, Castello pronti a dare battaglia a Caltagirone nella disciplina Autoslalom.

Tutto pronto ad Ala di Trento per la seconda prova del Campionato Karting “Cup of Champions 100 cc” organizzato sotto l’egida della Federazione Aci/Club a cui prenderà il via l’esperto portacolori della Scuderia Armanno Corse Vincenzo Campo originario di Castelbuono. Primo obiettivo per Vincenzo condurre un week end di gara all’insegna del divertimento malgrado il meteo non sarà proprio dei migliori.

Tanta curiosità per Campo che non vede l’ora di scendere nella pista di Ala di Trento, per lui del tutto nuova, impianto ubicato in un contesto panoramico mozzafiato. A coadiuvare le operazioni in pista ancora una volta il team Maccaferri Racing sempre al suo fianco.

Per il compatto sodalizio Siciliano non sarà solo l’appuntamento Karting a colorare la prossima Domenica. Sarà infatti il 3° Slalom Automobilistico di Caltagirone, in provincia di Catania, anch’essa organizzata sotto i riflettori della Federazione Aci/Sport dalla Street Racer di Modica, a vedere la presenza di tre Piloti “Armanno Corse”. Un tris perfetto tutta esperienza composto dallo specialista Avolese Salvatore Gentile che si presenterà ai nastri di partenza a bordo della sua vettura Sport Elia Avrio completamente rivista dal “Team Lucio Gentile”, della partita il saccense Salvatore Catanzaro a bordo della sua vettura Formula Predator Suzuki “gruppo trofeo monomarca” ed atteso il ritorno del Campione Italiano in carica del Gruppo E1 Ita Slalom Francesco Castello anche quest’anno fedelissimo alla sua Fiat Cinquecento SP della categoria 1400 cc.