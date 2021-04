Rapina al Conad, Carabiniere affronta 4 malviventi /VIDEO

Mentre tornava a casa, dopo il servizio, un sottufficiale dei Carabinieri di Palermo è intervenuto d’istinto quando si è accorto quello che stava accadendo nel supermercato Conad di corso Calatafimi, nel quartiere Mezzomonreale.

L’uomo, con coraggio, ha affrontato quattro rapinatori che avevano appena messo assegno una violenta rapina e cercavano di guadagnare la fuga, a bordo di due motocicli, nella trafficata arteria cittadina.

Transitando casualmente, ha prima seguito con lo sguardo la scena, poi, compreso per esperienza cosa stesse accadendo, si è diretto verso i rapinatori che stavano scappando con un bottino di quasi 3.000 euro.

M.f, 22enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre tentava di dileguarsi e, ancora con il malloppo in tasca è stato ammanettato; i tre complici sono riusciti ad allontanarsi, ma i Carabinieri sono già sulle loro tracce.

Molta paura per una cassiera e per i clienti del market i quali sono stati ascoltati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo. Sono state sequestrate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

L’arrestato è stato condotto al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip del Tribunale di Palermo.

“Ho fatto solo il mio dovere”, così ha risposto il brigadiere, ai complimenti di colleghi e comandanti.