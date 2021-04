I dati dei Comuni del Palermitano, rischio zona rossa da Monreale alle Madonie

In provincia di Palermo sono numerosi i Comuni che rischiano la zona rossa. L’incidenza dei contagi settimanali è in rialzo a Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Vicari, Polizzi Generosa, Villafrati, San Giuseppe Jato. Anche Monreale, Carini, Cinisi, Bisacquino e capaci rischiano la zona rossa.

I numeri provengono dal report aggiornato dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Il grafico riporta l’incidenza a sette giorni per ogni Comune del Palermitano. La soglia per la dichiarazione di zona rossa è di 250 casi. I comuni che superano l’incidenza a 7 giorni di 250 per 100 mila abitanti e sono da zona rossa sono Baucina, (263,4), Borgetto, (687,6), Caltavuturo, (400,4), Cefalà Diana (407,7), Ciminna (254,3), Godrano (445,2), Isnello (632,5), Lascari (360,5), Lercara Friddi (290,2), Mezzojuso, (465,9), Monreale è al limite, (247,2), Partinico (381,7), Piana degli Albanesi (563,2), Polizzi Generosa (452,1), San Giuseppe Jato (279,3), Santa Cristina Gela (609,1), Vicari (469,1), Villafrati (431,2).

I comuni al limite della zona rossa

In allerta ci sono anche Monreale (247), Monreale (230), Cinisi (225), Carini (224), Bisacquino (209) e Capaci (207). Questi invece i dati d’incidenza dei comuni palermitani attualmente in zona rossa: Borgetto 687, Caltavuturo 400, Ciminna 254, Godrano 445, Mezzojuso 465, Partinico 381, Trabia 207.

Il report completo