Oltre 60 positivi nelle scuole di Partinico e Borgetto, scuole chiuse e festa rinviata

Sono in netto aumento i dati nei comuni in zona rossa di Partinico e Borgetto dove le scuole restano chiuse . “Abbiamo deciso la chiusura delle scuole anche alla luce dei dati comunicati dall’Asp – dice il sindaco di Borgetto Luigi Garofalo – Questo certamente per questa settimana”.

Nientemeno scuola fino al 9 aprile

Al momento i positivi a Borgetto sono complessivamente 83 mentre a Partinico sono 328. Secondo quanto accertato dall’Asp del distretto locale ci sono 38 bambini positivi nelle scuole elementari e 22 ragazzi che frequentano le scuole superiori.

A Partinico la Commissione Straordinaria ha adottato ulteriori misure di contenimento del contagio sospendendo la didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola media fino a venerdì 9 aprile.

A Borgetto festa rinviata

Vista la severa emergenza epidemiologica in cui versano i comuni di Borgetto e di Partinico e la situazione sanitaria dei Padri Passionisti, a cui è affidato il Santuario del Romitello, si è deciso di rinviare, a data da destinarsi, la tradizionale Festa di Maria SS. Addolorata del Romitello. Tale decisione, presa di comune accordo con il Superiore Provinciale dei PP. Passionisti, il Vicario Foraneo di Partinico e l’Arciprete della Parrocchia di S. Maria Maddalena in Borgetto, è certamente dettata dal senso di responsabilità e prudenza che il momento presente impone. Lo fa saper la Curia della Diocesi di Monreale.