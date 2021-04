Da San Cipirello alla Russia, Federico Martello è una star della musica

Federico Martello da San Cipirello allo show TV All Together Now su Canale 5, alla Russia. Il cantante siciliano partecipa al Festival Road to Yalta nella Repubblica di Crimea, come rappresentante dell’Italia. Pupo ospite e membro di giuria. Durante in festival saranno cantate le migliori canzoni russe della II Guerra Mondiale in tante lingue del mondo.

Federico Martello, il cantante italiano già molto conosciuto sia all’estero, soprattutto in Russia, e in Italia per aver partecipato anche ad All Together Now, ha tradotto e adattato in italiano il testo della canzone “Песня о далекой Родине” (“A song of the Farway Homeland”).

Il Comitato Organizzatore lo ha scelto tra più di 300 candidature da 51 nazioni. “Ricordare un passato doloroso – dice il cantante originario di San Cipirello – aiuta ad affrontare il futuro con consapevolezza e lo stesso coraggio di un combattente per i propri ideali”.

I vincitori saranno determinati dalla giuria, che comprende famosi musicisti russi e stranieri, tr cui Pupo, che è apprezzatissimo e stimato in Russia e nelle repubbliche ex-sovietiche. I concorrenti stranieri gareggeranno anche per il Premio del pubblico, che verrà assegnato in base ai risultati della votazione online.

Nell’adattamento in italiano della canzone, Federico che, oltre ad essere interprete, è anche autore e compositore iscritto alla SIAE, ha voluto mantenere i toni nostalgici della canzone originaria, quelli di una spia in territorio straniero lontana dai propri affetti e dalla propria terra, cui era consentito un “incontro senza contatto” per alleviare lo stress: i parenti venivano portati segretamente nel Paese in cui lavorava la spia e organizzati incontri segreti senza possibilità di parlare.

La partecipazione a questo Festival rappresenta il ritorno artistico sulle scene internazionali di Federico, dopo oltre un anno di fermo a causa della pandemia, che ha duramente colpito tutti i settori e, tra questi, anche quello degli eventi e spettacoli. A fine Maggio è anche prevista la cerimonia di premiazione del Fondo Filantropico Internazionale di Mosca per i riconosciuti meriti artistici internazionali di Federico Martello, che si è aggiudicato il Diploma di Terzo Grado nella sezione Musica Pop, insieme ad altri 30 artisti con disabilità.

Federico è stato confermato Testimonial del Giro Handbike 2021 “onorato di prestare il suo volto per gli atleti #campionidivita”, che partirà da Reggio Emilia il 6 giugno e vedrà come tappa conclusiva quella di Assisi il 10 Ottobre.