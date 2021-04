Covid Sicilia, oggi 998 contagi su 24.958 tamponi, scende il tasso d’incidenza

Sfiora i mille positivi il bollettino della Sicilia oggi, 7 aprile. I numeri parlano di 998 nuovi positivi al ma cresce anche il numero di tamponi che schizza a 24.958. Il tasso positivi/tamponi quindi scende al 4 percento.

La Sicilia è la settima regione italiana per numero positivi quotidiani.

In calo le terapie intensive

Le persone morte sono state 16 nelle ultime 24 ore. Il dato dei deceduti totali sale e 4.74. Il numero degli attuali positivi è di 25.346 con 894 casi in più rispetto a ieri. I guariti odierni sono 88. Negli ospedali i ricoverati sono 1.282, 40 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 157, 3 in meno rispetto sempre a ieri.

In provincia di Palermo 396

La distribuzione nelle province vede Palermo con 396 nuovi casi, Catania 138, Messina 88, Agrigento 88, Enna 87, Caltanissetta 73, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29.