Palermo Zona Rossa, pronta ordinanza di Musumeci

Palermo sarà zona rossa per ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Palermo sarà in lockdown per almeno due settimane. L’ordinanza arriverà nelle prossime ore.

Ordinanza di Musumeci a breve

Il provvedimento è stato deciso dal Governatore, d’intesa con il sindaco Leoluca Orlando e le autorità sanitarie. Troppi i contagi registrati nel corso dell’ultima settimana che si stanno traducendo anche in una impennata di ricoveri ospedalieri.

Alla regione Musumeci starebbe già scrivendo l’ordinanza e la zona rossa di Palermo entrerà in vigore da domani o giovedì al massimo. Le visite a parenti e amici che nella zona rossa torneranno assolutamente vietate, in base all’ultimo decreto del governo. Palermo si unirà quindi alle altre 35 zone rosse siciliane. Da capire se il presidente della regione lascerà le scuole aperte.

Spostamenti e autocertificazioni

A Palermo sarà vietato uscire se non per necessità da comprovare mediante autocertificazione. L’entrata e l’uscita dalla città e dalle circoscrizioni sarà presidiata dalle forze dell’ordine. Passeggiate e sport solo nei pressi delle proprie abitazioni.

Negozi

Chiusi i negozi di calzature e abbigliamento (tranne quelli per bambini) e i centri commerciali, aperti i negozi di generi alimentari, le edicole e altri beni di prima necessità, dalle farmacie alle tabaccherie ai prodotti di elettronica e le librerie. Asporto e domicilio in bar e ristoranti, il primo solo fino alle 18.

Altre attività

Stop ai mercati, a parte quelli di prodotti alimentari. Niente parrucchieri né barbieri. I cinema e i teatri restano chiusi come avviene ormai da mesi.

I numeri della zona rossa a Palermo

Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza Covid-19, nel Comune di Palermo, il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. L’elaborazione è dell’ufficio statistica del Comune di Palermo. I dati – dice il Comune – sono definiti “provvisori” perché il report settimanale dell’ufficio del commissario viene stilato il giovedì. Così riporta l’Ansa. Sono, appunto, numeri da zona rossa.