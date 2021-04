Il presidente della Regione Nello Musumeci dichiara altre due zone rosse in Sicilia. Le città in lockdown siciliane salgono dunque a 31.

Montallegro, in provincia di Agrigento, e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa. Ai due Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid. Diventano, così, 31 le zone rosse sul territorio regionale.

Solo ieri Musumeci aveva istituito u’altra zona rossa in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ieriha firmato l’ordinanza che “blinda” da sabato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid.