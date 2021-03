Villetta degli orrori a San Giuseppe Jato, oltre 60 cani rinchiusi in condizioni disumane

Una vera e propria villetta degli orrori a San Giuseppe Jato all’interno della quale ci sarebbe un numero imprecisato di cani tenuti in condizioni disumane. Una situazione che va avanti da decenni ormai e sulla quale adesso il Commissario Salvatore Graziano ha messo gli occhi addosso grazie anche all’intervento di Luciano Crociata.

Un lager in viale dei Pini a San Giuseppe Jato

Un vero e proprio lager per cani si trova in viale dei Pini a San Giuseppe Jato, dove una famiglia tiene segregati una sessantina di cani all’interno di spazi stretti e angusti. Non si conoscono le condizioni in cui versano i poveri animali, costretti a condividere gli spazi della villetta con altre decine di simili. Un allarme che oggi diventa ancora più grande visto che da quella villetta, ribattezzata “la villetta degli orrori“, fuoriescono odori nauseabondi e liquami che si riversano in strada con grave pericolo per la salute non solo per gli animali rinchiusi ma anche per chi vi abita e per i residenti delle abitazioni vicine.

“Una scena terrificante”

Scene da incubo si consumerebbero all’interno di quella abitazione nelle campagne di San Giuseppe Jato. Nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo da parte del medico veterinario dell’Asp di Partinico, assieme al Commissario Graziano e ai vigili urbani. Presente anche Luciano crociata. “Una scena terrificante si è subito presentata agli occhi di quanti hanno potuto osservare l’interno di questa villetta”, commenta Crociata.

Ecco cosa ci ha detto il Commissario

DirettaSicilia ha sentito telefonicamente il Commissario di San Giuseppe Jato. Il dottore Graziano ha fatto sapere di aver già ricevuto una relazione del medico veterinario dell’Asp di Partinico. Successivamente ci sarà una relazione del Comando dei Vigili urbani di San Giuseppe Jato. “In seguito invierò una nota all’Asp di Partinico per completezza”, ha detto il commissario.

Verso una soluzione al problema

Obiettivo di Graziano e di tutti gli intervenuti al sopralluogo è togliere finalmente i cani da quella struttura non idonea a ospitare un numero così elevato di animali. Il commissario però deve scontrarsi con la dura realtà delle casse comunali che non permettono una risoluzione immediata del problema come da lui stesso confermato. Graziano sta cercando strade alternative. “Mi sto attivando per la ricerca di associazioni animaliste a cui affidare il compito di trovare una nuova sistemazione a ogni singolo cane”, ha aggiunto. Ulteriori novità potrebbero giungere nei prossimi giorni.

Il commento di Luciano Crociata

“Sono stato testimone di tutto – fa sapere Luciano Crociata -. Ringrazio il commissario per avermi invitato al sopralluogo in qualità di amministratore responsabile di un gruppo che da anni si occupa dei problemi inerenti il nostro paese”.