Arriva il gelo in Sicilia, prevista neve nel Palermitano

Si avvicina il picco del freddo a distanza di 24 ore dall’arrivo della primavera. Grandine e neve sono attesi sulle colline del Palermitano e sulle Madonie. Gelo anche nell’Agrigentino.

Per le prossime ore soo previsti rovesci sparsi, locali grandinate e possibili fiocchi a quote collinari.

Dopo le piogge di oggi continue e insistenti in tutta la Sicilia, arrivano le correnti più fredde di origine artica. In Sicilia il gelo arriverà nella notte e continuerà nella prima mattinata di lunedì. Martedì poi un’altra ondada di freddo intenso.

Dalla notte della domenica il freddo si farà sentire nel trapanese, palermitano e grigentino. Si prevedono rovesci sparsi ma localmente anche intensi nel corso della notte con possibili grandinate e fenomeni temporaleschi alternati a schiarite e pause precipitative, specialmente tra settori occidentali e tirrenici.

Come riporta Meteo Palermo, arriverà la neve a quote via via più basse. Già dalla tarda sera sui settori occidentali fin sui 1000 metri, ma dalla notte e nelle prime ore mattutine fin sotto i 7/800 metri con possibili fiocchi fino a 5/600 metri in caso di rovesci intensi e più duraturi!

Le zone “favorite” per l’arrivo della neve dovrebbero essere inizialmente quelle dei Sicani e del palermitano occidentale durante la notte con possibili fiocchi a quote collinari. In un secondo momento, Madonie e palermitano orientale, aree centrali e poi Nebrodi ed etneo, dove inizialmente la quota neve si manterrà sopra gli 8/900 metri, ma in calo entro primo mattino fino a 6/700 metri.

Nel corso della mattinata di lunedì potranno già affacciarsi maggiori schiarite a partire da palermitano e settori occidentali, in un contesto comunque freddo, mentre i fenomeni potrebbero insistere tra fascia appenninica e rilievi nord-orientali, nevosi sopra i 6/900m. Dalla tarda sera/notte poi il secondo impulso freddo.