Monreale, terribile incidente lungo la Circonvallazione, quattro feriti (FOTO e VIDEO)

Incidente Monreale Immagine 1 di 7

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Monreale lungo la Circonvallazione. Due sono le persone rimaste ferite nello scontro tra una Fiat Panda e una Seat. I due mezzi si sono schiantati all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata quando erano circa le 21:30.

M. V., 72 anni, alla guida di una Chevrolet, è rimasta ferita in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito lievemente, invece, G. M. di 31 anni, alla guida della Seat. Altre due persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le generalità.

Secondo le prime ricostruzioni, una Hyundai, che proveniva dalla parte bassa di via Santa Liberata non avrebbe rispettato la precedenza sotto la pioggia battente di questa sera, andando a impattare contro la Seatbianca che intanto arrivava dalla Circonvallazione. Il giovane alla guida della Seat non ha potuto evitare l’auto che sopraggiungeva intanto dal lato opposto, una Chevrolet rossa. Lo scontro è stato violentissimo. Le tre auto sono carambolate e sono rimaste gravemente danneggiate.

Subito sono giunti i soccorritori del 118 che hanno preso in carico la donna e l’hanno stabilizzata per poi trasportarla in ospedale. Il 31enne invece è stato curato sul posto dagli stessi soccorritori.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Monreale che hanno bloccato il traffico lungo la Circonvallazione al fine di consentire i rilievi. La dinamica dovrà essere confermata dai militari. Video MonrealeLive.it