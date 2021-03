Geraci Siculo perla delle Madonie, in gara per la celebre gara Il Borgo dei Borghi

Geraci Siculo, una perla siciliana che si trova sulle Madonie, concorre, in rappresentanza della Sicilia, al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Le votazioni sono ancora aperte. La candidatura di Geraci Siculo viene supportata da tanti siciliani illustri tra cui Maria Grazia Cucinotta e il celebre pasticcere Nicola Fiasconaro.

L’appello di Maria Grazia Cucinotta da Shangai

“Supportate con me la candidatura al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Geraci è una cittadella magnifica immersa nelle Madonie, una delle nostre tante eccellenze. Vi prego votatela tutti, tutti, tutti”. Questo l’appello di Maria Grazia Cucinotta.

La gara per il Borgo dei Borghi

Il concorso “Il Borgo dei Borghi 2021”, va in onda nella trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” su RaiTre. La finale è in programma domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, con l’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione.

Geraci Siculo e le sue bellezze

Geraci Siculo è senz’altro uno dei paesini incastonati sulle Madonie tra i più apprezzati. A Geraci arte, storia e cultura ma anche natura. Infatti, tradizioni millenarie coma la transumanza e un patrimonio agroalimentare piuttosto articolato, ne fanno un luogo davvero singolare. Il Parco delle Madonie, Patrimonio Unesco, fa da sfondo a un paesaggio unico al mondo.

Nicola Fiasconaro supporta la votazione

Anche il maestro pasticciere di Castelbuono Nicola Fiasconaro, ambasciatore del made in Italy nel mondo, lancia il suo appello ai siciliani affinché votino Geraci Siculo nel concorso “Il Borgo dei Borghi 2021″. La vittoria di Geraci Siculo rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento per le bellezze delle Madonie e una grande occasione di sviluppo per l’intero comprensorio”, dice Fiasconaro. Un’importante competizione che, negli anni scorsi, ha visto la vittoria di altri due splendidi borghi madoniti, Gangi e Petralia Soprana, e di altri due borghi siciliani, Sambuca di Sicilia e Montalbano Elicona.

Per votare Geraci Siculo c’è tempo fino alle 23.59 di domenica prossima: www.rai.it/borgodeiborghi. È possibile esprimere un solo voto al giorno. La finale è in programma domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, con l’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione