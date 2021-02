Zona rossa jatina, indagini su presunto festino con 100 invitati

Il focolaio di Covid-19 scoppiato a San Giuseppe Jato e San Cipirello potrebbe essere stato accelerato da alcuni festini di carnevale organizzati nelle campagne del circondario. Un festino, in particolare, avrebbe coinvolto 100 persone. Intanto è stata dichiarata la Zona rossa.

Ipotesi festino con 100 invitati

Quella che sembrava essere una ipotesi, nel corso delle ultime ore si sta traducendo in una vera e propria indagine. Sono i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

San Giuseppe Jato e San Cipirello in lockdown

Intanto i due Comuni Jatini da oggi sono zona rossa almeno fino all’11 marco. Chiuse tutte le attività ad accezione dei servizi essenziali, chiuse le vie di accesso e di uscita dai paesi. Per strada non si potrà circolare, non si potranno fare assembramenti. Chiusi uffici comunali. Insomma, San Giuseppe Jato e San Cipirello sono in pieno lockdown, visto che negli ultimi giorni sono state registrate decine di nuovi casi di positività al Covid-19.

La polemica corre sui social e proprio tra le righe di alcuni commenti viene confermata l’ipotesi dei festini di carnevale organizzati in campagna. Sarebbe una festa sospetta, in particolare, ad attirare l’attenzione degli inquirenti. Saranno le forze dell’ordine a chiarire de la festa c’è stata o no. Al momento sono solo supposizioni.

Sulla festa di Carnevale indagano i Carabinieri

Il sospetto però è forte. Si parla addirittura di una festa a cui avrebbero preso parte un centinaio di partecipanti. Come detto, i Carabinieri di San Giuseppe Jato e San Cipirello indagano. I partecipanti, se scoperti, rischiano una multa che potrebbe arrivare fino a 1000 euro.

Emblematico è un commento pescato sui social. “Per mezzo di quelli che si sono divertiti per carnevale dobbiamo restare tutti chiusi, e non si può fare questa vita e non si sa quando finisce stu Covid. Apri e chiudi, la gente deve lavorare”. Dicerie? Intanto i militari seguono la pista del festino.