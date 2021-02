La vita spezzata a 16 anni da un incidente, Andrea ora è un angelo

“Sprofondati nel baratro”, così ad Altavilla Milicia si piange per la morte della giovane Andrea Romanasu. La ragazza è morta durante la tragica sera del 6 febbraio a causa di un incidente stradale vicino al centro commerciale Forum di Palermo.

Lacrime ad Altavilla Milicia per Andrea Romanasu

Quella che si è portata via la giovane Andrea è una di quelle tragedie, troppe, che si susseguono sulle strade siciliane. Andrea Romanasu era nata in Romania ma abitava con i genitori ad Altavilla Milicia. La sua vita si è spezzata in via Pecoraino, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Forum. Era una studentessa del liceo classico Scaduto di Bagheria.

La giovane era su una Cinquecento blu guidata da un altro giovane. In quella vettura erano in quattro. L’auto ha perso il controllo, ha urtato più volte il guardrail. Andrea è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. Uno schianto violento che non le ha lasciato scampo. Andrea non ce l’ha fatta, è morta sul colpo.

Saranno le indagini a stabilire la dinamica. L’auto era guidata da G. M., che è rimasto lievemente ferito. In auto un altro giovane, illeso, e una seconda ragazza, ferita ma no grave trasportata in ospedale.

Andrea suonava il pianoforte e sognava di viaggiare

Una tragedia che ha scioccato la città di Altavilla Milicia ma anche Bagheria e Porticello. Il padre lavora in un’azienda agricola, la madre come infermiera. Andrea amava suonare il pianoforte, sognava di diventare bravissima. Studiava le lingue straniere, perché nella vita avrebbe voluto viaggiare tanto e aveva tanti amici. Ad Altavilla è stato proclamato il lutto cittadino.

Sui social sono centinaia i messaggi rivolti alla ragazza. “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ieri ha coinvolto la giovane sedicenne Andrea Romanasu. La Consulta giovanile di Bagheria, non può che stringersi attorno alla famiglia e ai cari della ragazza”, si legge.

Il funerale di Andrea Romanasu sarà celebrato nei prossimi giorni nel santuario mariano della Madonna della Milicia.