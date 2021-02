Il Covid uccide medico di famiglia, lutto per Maria Giuseppa Giammalva

Dolore a Palermo, nei quartieri Mezzo Monreale e Villa Tasca, per la morte della dottoressa Maria Giuseppa Giammalva. Il medico di base è un’altra vittima del Covid. La donna aveva 65 anni ed era originaria di Roccamena.

Vittima del Covid

Il Covid, purtroppo, ha mietuto un’altra vittima. Ci ha lasciato la dottoressa Maria Giuseppa Giammalva, medico di base molto conosciuto a Palermo, sopratutto nel quertiere di Villa Tasca. Per anni ha lavorato presso lo studio di Passaggio Gino Marinuzzi. La dottoressa ha anche prestato servizio presso i suoi studi nei pressi di Via Paruta e di Via Perpignano.

Non mancava mai di sorridere

“La Dottoressa Giammalva è caduta vittima, probabilmente, del suo stesso mestiere – si legge sui Social -. Caduta per aiutare gli altri e contagiata da questo maledettissimo virus che ci sta togliendo tutto”.

Lascia una madre, di età avanzata, e un grande vuoto in chi l’ha voluta bene durante la sua esistenza, volta ad aiutare gli altri non soltanto attraverso la medicina, ma anche attraverso la “medicina della parola”, con una frase o un sorriso che mai faceva mancare.

“Un abbraccio a lei, che ci lascia, e a tutti i medici, i nostri eroi che lottano, ogni giorno, mettendo a repentaglio la loro stessa vita”.