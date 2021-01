Paura a Gangi, 54 positivi in una Rsa

Paura a Gangi, comune del comprensorio delle Madonie, in provincia di Palermo.

Una situazione preoccupante secondo il sindaco del paese. Nella Casa di Riposo Villa San Michele di Gangi sono risultati positivi ai test rapidi 54 anziani ospiti. Positivi anche sue operatori.

La conferma dal sindaco Francesco Migliazzo in un video sulla pagina Facebook del comune madonita. Attivate le procedure per effettuare i test molecolari sia agli ospiti e agli operatori per comprendere meglio l’entità del focolaio.

Si tratterebbe in quasi tutti i casi di persone asintomatiche e che saranno i medici a valutare possibili ricoveri qualora se ne riscontrasse la necessità.

“Vi invito – ha detto il sindaco rivolgendosi ai propri concittadini – a non diffondere false notizie e ad attenervi solo alle mie comunicazioni. Bisogna stare sereni e non fomentare situazioni che possano poi degenerare e che non gioverebbero alla nostra comunità. E’ il tempo di un maggiore senso di responsabilità e vi invito ad osservare ancora in maniera più rigida tutte le disposizioni vigenti”.

Ora il comune madonita rischia di diventare zona rossa se si considera i dati diffusi dal distretto sanitario di Petralia Sottana alla data di ieri, 9 gennaio, con i 25 casi positivi, 22 persone poste in isolamento e 3 ricoverati che da stamani sono 4 visto che durante la notte un anziano è stato costretto a ricorrere al ricovero ospedaliero a Termini Imerese.