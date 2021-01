Bollettino drammatico, 1733 positivi, tasso di positività al 20%

Ancora un bollettino drammatico è quello della Sicilia. Sono 1.733 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi. La notizia che desta più preoccupazione è che il tasso di positività sale al 20%. Significa che un tampone su 5 risulta positivo. Sono 8.736 tamponi eseguiti. Sono 33 i morti nelle ultime 24 ore che portano a 2728 deceduti dall’inizio della pandemia.

In Sicilia i positivi salgono a 41.506. Negli ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1265, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, 3 in più rispetto a ieri. I guariti sono 592.

A Catania 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Siracusa 201,Trapani 130, Caltanissetta 79, Ragusa 64, Agrigento 35, Enna 28.

La Sicilia, visto il tasso di positività, che sale al 20% si avvia verso la zona rossa. La decisione potrebbe arrivare già domani da parte del governo regionale.