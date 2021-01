Caldo anomalo nel Palermitano, la notte con 25 gradi

Una ventata di aria calda è giunta in Sicilia. In queste ore si stanno registrando temperature in alcuni casi dai connotati estivi.

Come riporta il Centro Meteo Siciliano, nel palermitano in particolare si registrano punte di +25 °C, valori addirittura superiori alle temperature registrate sul nord-Africa.

La causa di tale fenomeni è da attribuirsi all’imponente richiamo di masse d’aria di diretta estrazione desertica pilotato da un’intensa area depressionaria posizionata a ridosso della Spagna.

Lo scirocco che al momento imperversa su tutta la Provincia di Palermo resterà anche per tutta la giornata di domani. In serata le temperature torneranno a scendere nuovamente. Dopo l’ondata di scirocco potrebbero arrivare le piogge.