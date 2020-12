Giocano a carte e arrivano i Carabinieri, multe per 6.000 euro (VIDEO)

In 15 si sono riuniti per una giocata a carte in casa. Tutti multati per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal Dpcm. Così sono intervenuti i Carabinieri che hanno messo fine all’assembramento.

Il gruppo di amici ha organizzato una giocata a carte in casa, tra musica, alcolici. Nella villetta di Alcamo, tutti erano senza mascherine al momento in cui hanno bussato i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione di un anonimo.

I 15 ragazzi, tutti fra i 19 e i 22 anni, sono stati sorpresi e multati dai militari della locale stazione durante una festa organizzata nell’abitazione privata di uno dei presenti.

I Carabinieri li hanno identificati e li hanno multati per la violazione delle norme anti Covid in vigore, per un totale di 6000 euro.

Quello di Alcamo è il secondo intervento in pochissimo tempo. Due giorni fa, infatti, altre 13 persone erano state multate perché sorprese ad una festa di compleanno.