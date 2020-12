Covid-19, contagi a Misilmeri, Monreale, Valle Jato: una vittima ad Altofonte

Dopo che ieri la Città Metropolitana di Palermo ha diramato i dati relativi ai contagi registrati nei vari comuni della provincia di Palermo, arrivano anche alcuni bollettini dei rispettivi sindaci. I dati mostrano una situazione leggermente diversa da quanto comunicato dall’ASP e riportato nel Report della città metropolitana.

Ecco alcuni comuni che hanno comunicato gli attuali positivi presenti.

A Monreale

A Monreale secondo l’ultimo bollettino dell’amministrazione comunale, sarebbero 77 le persone attualmente positive al covid-19 e 124 le persone dichiarate guarite.

Misilmeri

L’unità di prevenzione del Distretto Sanitario di Misilmeri ha comunicato il dato giornaliero dei soggetti positivi al Covid-19. I positivi sono 441. Il dato è calcolato al netto dei soggetti negativizzati e di quelli che dopo 21 giorni dal tampone non presentano più sintomi. Lo ha reso noto l’amministraziine guidata dal sindaco Rosario Rizzolo.

Altofonte

Ad Altofonte i contagi vanno lentamente diminuendo. Sono 45 attualmente i positivi, nessuno ricoverato ma a questi vanno aggiunti i positivi presso la casa di riposo. Ad Altofonte però si registra una nuova vittima, come ha reso noto il sindaco Angela De Luca. Si tratta di una donna.

San Giuseppe Jato e San Cipirello

Nei due comuni della Valle dello Jato la situazione è in via di miglioramento, dopo l’exploit di contagi dei giorni scorsi. Tuttavia le due amministrazioni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, non forniscono dati già da qualche giorno. Gli unici dati sono quelli che messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Palermo. A San Cipirello sono 23 gli attuali positivi mentre a San Giuseppe Jato sono 25.

Corleone

A Corleone invece sono 11 gli attuali positivi dichiarati dalla amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoló Nicolosi. Un nuovo caso è stato comunicato ieri al comune. Sono 86 le persone guarite.

Contessa Entellina

Buone notizie arrivano dal Comune di Contessa Entellina. Il piccolo centro del Corleonese diventa covid free dopo che l’ultimo positivo è stato dichiarato guarito. “Buone notizie oggi arrivano dall’Asp con il bollettino giornaliero – dice il sindaco Leonardo Spera -. Anche il nostro concittadino ricoverato è risultato negativo al tampone”.